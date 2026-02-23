Joel Ordonez non ha nessuna voglia di parlare di mercato alla vigilia di una gara importantissima per il Bruges, domani di scena sul campo dell'Atletico Madrid nel match che mette in palio gli ottavi di finale di Champions League: "Sono completamente concentrato sul Bruges e sulla partita, voglio fare del mio meglio sperando in un buon risultato. Lavoriamo per giocare questo tipo di partite. Sarà dura, ma siamo preparati", ha detto il difensore ecuadoriano, il cui nome è stato accostato negli scorsi mesi anche all'Inter in ottica 2026-27.