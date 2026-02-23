Promessa mantenuta. E non solo. La promessa di Marko Arnautovic a Sinisa Mihajlovic è ormai leggenda: l'ex attaccante dell'Inter qualche tempo fa aveva promesso all'allenatore serbo, suo mentore a Bologna, che prima o poi sarebbe andato alla Stella Rossa e avrebbe segnato ad un derby. Detto, fatto. Arna, che a distanza di anni è approdato al club di Belgrado a fine stagione scorsa dopo l'addio ai nerazzurri, è riuscito a segnare il gol del momentaneo 2-0 nel derby di ieri, finito poi per 3-0, contro il Partizan Belgrado. A fine partita, l'ex 8 nerazzurro ha celebrato la vittoria con la maglia di Mihajlovic, che qualche giorno fa avrebbe compiuto 57 anni, al quale ha rivolto un pensiero, un inchino e un bacio al cielo.