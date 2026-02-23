Due corner e due gol: così si è decisa sabato la sfida di Lecce, con l'Inter ancora devastanti sui calci piazzati. Come sottolinea il Corsport, quello di Akanji contro i giallorossi è stato il 14° colpo di testa vincente in campionato. Le altre partecipanti alla Serie A sono staccatissime: la Juve insegue a 9 mentre il Como è fermo a 6 e ben poche possono ambire alla doppia cifra. E se la lente d’ingrandimento viene allargata ai calci d’angolo, le reti diventano 15 su azioni cominciate dalla bandierina e terminate con la palla in rete. Dato incredibile: nessuno nei cinque principali campionati europei è riuscito a fare meglio. Ampliando alla Champions, i gol di testa diventano 18.

"Assimilando le indicazioni del tecnico romeno, ormai da tempo i nerazzurri stanno colpendo in questo modo e nonostante tutto risulta sempre complesso riuscire a fermarli. Si può pensare a qualche contromisura sulla carta, ma poi in campo i centimetri e i giusti tempi d’inserimento fanno la differenza", si legge.