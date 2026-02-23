Terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano, che risale ancora la china dopo un momento difficile. I felsinei piegano di misura l'Udinese: a decidere il posticipo della 26^ giornata di A è il rigore trasformato da Bernardeschi al 75'. Con quest'affermazione, il Bologna si riprende l'ottavo posto in classifica a quota 36 punti, scavalcando Sassuolo e Lazio. Periodo di flessione per i friulani, incappati nella terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Lecce e Sassuolo.