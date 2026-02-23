Due anni fa si rese protagonista di un curioso episodio nel corso del Festival di Sanremo, quando esultò per la vittoria dell'Inter contro la Roma. Francesco Renga ha parlato ai microfoni di DAZN, evidenziando la propria fede nerazzurra: "Io faccio parte di una chat che si chiama gli Internati, ci sono dentro tanti tifosi matti e furiosi, tra cui Valentino Rossi. Io Sanremo o l'Inter il campionato? Preferirei che vincessimo la Champions", ha detto. L'emittente gli ha poi consegnato la maglia nerazzurra autografata da Marcus Thuram. E Renga l'ha accolta con stupore e piacere.