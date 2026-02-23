Daniele Adani, nella sua analisi alla Domenica Sportiva, torna sulla dèbacle delle italiane nell'andata dei playoff di Champions League, in attesa delle gare di ritorno. "Le italiane hanno perso contro delle squadre non tra le più forti d'Europa e con alcune squadre sottovalutate come il Bodo/Glimt nonostante il recente passato e altre imbottite di giocatori andati via dall'Italia, penso al Galatasaray, o il Borussia Dortmund che giocava con un 2008 italiano perché aveva fuori quattro difensori".

"Non è facile né scontato, nonostante la squadra sia la più forte del campionato, vincere al primo anno - aggiunge Adani -. Per me il campionato è finito, ma non era scontato vincere per Chivu al primo anno. Pioli non lo ha fatto, Inzaghi non lo ha fatto. L'Allegri bis ha fatto tre anni arrivando decine di punti lontano, Spalletti non ha vinto al primo anno, Conte all'Inter ha vinto al secondo".