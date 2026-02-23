Steinar Nilsen, meteora del Milan, mette in guardia l'Inter alla vigilia della partita di San Siro in cui i padroni di casa dovranno recuperare due gol di svantaggio al Bodo/Glimt che Norvegia si era imposto 3-1: "Se sottovalutati il Bodo/Glimt, sei morto. E non solo a casa loro…", le parole a Gazzetta.it dell'ex difensore. Che, comunque, non esclude la rimonta nerazzurra: "Novanta minuti a San Siro sono molto lunghi. Come al Bernabeu...".

Nel corso della chiacchierata con i colleghi della rosea, Nilsen si è lasciato andare anche a un doppio amarcord legato al derby di Coppa Italia dell'8 gennaio 1998: "Vincemmo 5-0 (con un suo gol su punizione, ndr) Ma l’aspetto divertente fu un altro: quel giorno mi feci male al menisco per colpa di un’entrata di Ronaldo. Sono stato uno dei pochissimi, forse l’unico, ad essersi infortunato per un intervento del Fenomeno".