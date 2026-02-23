Sta per tornare Denzel Dumfries. Come anticipato da Chivu, ieri l'ex PSV ha svolto tutto l'allenamento con i compagni e la Gazzetta dello Sport non esclude una sua convocazione per Inter-Bodo di domani sera. Ovviamente l'esterno numero 2 si accomoderebbe in panchina, non è ancora il momento di rivederlo in campo, ma il tecnico romeno potrebbe pensare di dargli una possibilità di essere il più possibile vicino alla squadra e tornare a vivere il clima partita.

Diverso il discorso per Hakan Calhanoglu, più dietro rispetto al compagno di squadra: il turco ieri ha svolto solo una parte di allenamento con i compagni.