Impresa possibile. Più di un italiano su due, il 55% degli scommettitori, crede fermamente nella rimonta dell'Inter contro il Bodo/Glimt martedì a San Siro, che vale l'accesso agli ottavi di Champions League. Una sfida ad alta tensione, vista come un'occasione imperdibile per i nerazzurri di riscrivere la storia e rovesciare un risultato (1-3) sfavorevole. Quattro su undici: è questo il bilancio delle qualificazioni dell'Inter nelle competizioni europee dopo aver perso l'andata con due gol di scarto. Per i bookie la vittoria è alla portata: l'1, infatti, si gioca a 1,23 su Snai, mentre pareggio e successo della squadra di Knutsen sono in lavagna, come riporta Agipronews, a 7,00 e 9,75.

Anche in chiave qualificazione la squadra di Chivu è ancora considerata in pole: nel testa a testa, nel dettaglio, il passaggio del turno interista è visto a 1,82 su William Hill, mentre i norvegesi agli ottavi sono fissati a 2,00. Sei delle ultime diciassette vittorie della squadra di Chivu sono arrivate con il punteggio di 2-0 (che porterebbe la gara ai supplementari): questo esito si gioca a 8,40, mentre 3-0 e 3-1 sono in lavagna nell'ordine a 8,60 e 9,40. Tra i pareggi comanda l'1-1 (14) mentre le quote decollano in caso di colpo corsaro del Bodo: lo 0-1 è visto a 35, l'1-2 a 28.