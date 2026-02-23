Davanti ancora Thuram ed Esposito: questa l'idea di Chivu secondo il Corriere dello Sport in vista del match di domani sera contro il Bodo Glimt. Archiviato il successo di Lecce e il conseguente allungo in classifica, l'Inter torna a pensare alla Champions.

Il tecnico nerazzurro ha un dubbio a centrocampo: Sucic, Mkhitaryan e Frattesi si giocano una maglia per affiancare Zielinski e Barella. Dumfries e Calhanoglu sono praticamente recuperati (ieri l’olandese totalmente in gruppo, mentre il turco solo a metà in via precauzionale). "Chissà se almeno uno dei due riuscirà a strappare una convocazione per la gara di domani. Dalla rifinitura di oggi emergeranno ulteriori dettagli", si domanda il quotidiano romano.