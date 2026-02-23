Lecce-Inter è durata una manciata di secondi per Kialonda Gaspar, costretto a dare subito forfait per un intervento difensivo che gli ha provocato un infortunio al ginocchio. Il difensore, che oggi si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, ha accusato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore. Il calciatore, fa sapere il club salentino, ha scelto la terapia conservativa per il recupero.