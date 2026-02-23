Niente Inter per Ruben Loftus-Cheek dopo il brutto spavento di ieri durante Milan-Parma. L'attaccante aveva riportato un trauma facciale che ha causato la frattura della mascella ed è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico, perfettamente riuscito. I tempi di recupero, stimati dal club di Via Aldo Rossi in almeno otto settimane, tagliano fuori, tagliano l'inglese fuori dal derby in programma per l'8 marzo contro i cugini dell'Inter. Di seguito il comunicato dei rossoneri.

"AC Milan comunica che Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane".