"Il Cholo ha un pre-accordo con l'Inter per la prossima stagione". La boutade, difficile definirla in maniera differente, arriva da Chiringuito Tv, dalla Spagna, in una situazione nella quale tutto sembra nel futuro nerazzurro, tranne che ci sia la necessità di pensare a un nuovo allenatore, considerato che Chivu è in testa alla Serie A con 10 punti sulla seconda dopo aver iniziato la stagione nello scetticismo generale e che Simeone ha un contratto faraonico da 34 milioni di euro l'anno fino al 2027.