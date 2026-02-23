Si è discusso molto in queste ore della rete segnata da Mariano Troilo in Milan-Parma. Sui social diversi utenti sono già andati a ripescare un gol molto simile, praticamente uguale, di Scott McTominay contro l'Udinese del febbraio 2025, un anno fa. Blocco di Lukaku al portiere e salto dello scozzese che sovrasta l'avversario. Gol regolare. Come ieri a San Siro.

Sezione: Web Tv / Data: Lun 23 febbraio 2026 alle 11:02
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print