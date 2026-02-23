Lautaro sarà fermo ancora qualche settimana e all'Inter servirebbe il "vero" Thuram, quello che a Lecce si è visto solo a sprazzi.

"Avrà sicuramente modo di rifarsi da subito. Già domani si torna in campo e la missione è ben più complicata rispetto a quella del Via del Mare, dovendo fare i conti con un passivo accumulato all’andata in terra norvegese - sottolinea il Corsport -. Inter-Bodø può essere l’occasione giusta per mostrare a tutti che ci si può abbondantemente fidare, che nelle gerarchie è ancora giusto considerare il francese davanti agli altri e non soltanto per lo status nello spogliatoio. La speranza di raggiungere gli ottavi di Champions passa inevitabilmente anche dai piedi di Thuram, obbligato a indossare di nuovo i panni del trascinatore. E lui sa come farlo, su questo non c’è dubbio".

Il quotidiano romano, allora, torna alla mente a un anno fa, quando proprio con due ottime prove del francese i nerazzurri eliminarono il Feyenoord e staccarono il pass per i quarti di Champions. Thuram fu decisivo anche con Bayern e Barcellona. Quest'anno era partito a razzo con la doppietta all'Ajax, ma poi l'infortunio patito con lo Slavia ne ha rallentato notevolmente il rendimento.

