Il fattore centrocampisti d'inserimento è sempre molto determinante. Ne sa qualcosa l'Inter, che trova molto spesso la via della rete con gli interpreti della mediana o gli esterni. Pasalic ha quest'oggi riacceso la lotta Champions. Come evidenzia OptaPaolo, dalla sua prima rete con l’Atalanta in Serie A (2018/19), solo Hakan Çalhanoglu (51) ha realizzato più gol di Mario Pasalic tra i centrocampisti nella competizione: 50.