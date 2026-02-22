Marcus Thuram è sicuramente uno dei giocatori più discussi in casa Inter. L'attaccante francese è chiamato a trascinare l'attacco nerazzurro a causa dell'infortunio di capitan Lautaro, ma il francese spesso è criticato dalla tifoseria per le sue prestazioni e per l'atteggiamento messo in campo.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su YouTube, il futuro di Marcus Thuram non è del tutto definitivo. Il giocatore resta assolutamente concentrato sull'Inter e sul Mondiale che giocherà con la Francia, ma c'è da monitorare la situazione in vista dell'estate.

Al momento non c'è nulla di concreto, ma diversi club, soprattutto della Premier League, stanno seguendo la sua situazione. Va ricordato che nel contratto con l'Inter è inserita una clausola rescissoria molto alta.