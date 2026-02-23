Koke chiama a raccolta il popolo colchonero che domani sera gremirà lo stadio Metropolitano di Madrid per spingere l'Atletico verso la qualificazione agli ottavi di finale nel match di ritorno contro il Bruges dopo il 3-3 dell'andata: "Ogni volta che ho assistito a partite a eliminazione diretta con un forte legame tra campo e tifosi, sono state serate fantastiche - ha detto il centrocampista spagnolo in conferenza stampa -. Dobbiamo dare il massimo in campo. Abbiamo bisogno di serate come quelle contro il Barcellona o l'Inter, con i tifosi che danno il 200%".