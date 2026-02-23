C'è un solo precedente nella storia della Serie A di un campionato perso da una squadra che aveva una decina di punti di vantaggio a dodici match dalla fine, lo ricorda Paolo Condò nel suo editoriale di oggi sul Corriere della Sera. E' quello del 2000 con la Lazio capace di rimontare nove punti in otto giornate alla Juventus.

"E' probabile che ieri non siano finite soltanto le Olimpiadi. L’Inter è la più forte per distacco, e la frenata del Milan (un punto in due gare casalinghe fra Como e Parma) più che una crisi pare una sosta per riprendere fiato dopo aver corso oltre i propri limiti - si legge nell'articolo - Le stesse due partite del weekend descrivono la differenza, perché sono state simili nello svolgimento e opposte nel risultato. L’Inter a Lecce ha attaccato tutto il match centrando al tramonto la giocata per stapparlo; il Milan ha fatto lo stesso col Parma a San Siro, ma senza trovare lo spiraglio".