Salgono a cinque i ricorsi pendenti al TAR della Lombardia sul tema San Siro, che saranno tutti discussi la prossima estate in un’unica udienza il prossimo 23 giugno. Calcio e Finanza riporta come lo scorso dicembre sia arrivato l’ultimo ricorso, per il quale il Comune di Milano si è costituito in giudizio nei giorni scorsi: nel dettaglio, viene chiesto di dichiarare inefficace il contratto firmato il 5 novembre 2025 tra il Comune e Stadio San Siro Spa, la società partecipata da Inter e Milan che ha acquisito l’impianto. I ricorrenti sostengono che il Comune avrebbe violato gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 38/2021 (quello sugli impianti sportivi), interpretando in modo scorretto la normativa sulla semplificazione delle procedure.

Il Comune, invece, ritiene di aver operato in modo coerente con la legge delega 86/2019 e con lo stesso d.lgs. 38/2021, sottolineando che l’articolo 4 va letto in maniera unitaria e che le misure di semplificazione e incentivazione si applicano anche al caso in questione (comma 13). Per l’amministrazione, quindi, le censure sono inammissibili o infondate.