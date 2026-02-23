L'arma in più dell'Inter di Chivu? Federico Dimarco, fin qui autore di 5 gol e 15 assist. Non a caso, nel gelo di Bodo, lui non era sceso in campo...

"Di conseguenza l’Inter si è privata - necessariamente, il rischio di perderlo per infortunio era alto - della migliore sorgente di occasioni per segnare - evidenzia la Gazzetta dello Sport -. Ma domani a San Siro, lo stadio che Federico sognava da bambino dal piccolo borgo di Calvairate, la sua presenza promette differenza. In Champions per la verità non ha ancora erogato un assist vincente ma si è sbloccato a Dortmund con una punizione meravigliosa".

"Una delle ragioni dell’esplosivo rilancio è il feeling con il nuovo allenatore, miglior esordiente della storia dell’Inter dopo 26 giornate. «Lo scorso anno venivo sempre sostituito, così non era semplice per me» ha raccontato Federico. Che adesso magari salta qualche partita ma in quella successiva ha la certezza di godersi tutto il panorama. Sarà così per esempio domani sera. «Allungare in classifica è importante. Adesso però non dobbiamo fermarci - sottolinea - anzi dobbiamo continuare a viaggiare». Possibilmente in giro per l’Europa, conquistando gli ottavi", spiega la rosea.