Quello di Celik è sempre di più un intrigo internazionale. Come spiega oggi il Corsport, il turco continua a essere inamovibile nella formazione di Gasperini, anche se il suo accordo con la Roma è in scadenza il 30 giugno e ancora non c'è traccia del rinnovo.

"A differenza di Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy, gli altri calciatori arrivati agli ultimi mesi di contratto, la società con lui ha avviato ormai da tempo i dialoghi per il prolungamento (i primi tre sono sostanzialmente fermi), trovando però un muro di natura economica - si legge -. L'entourage del terzino chiede infatti uno stipendio netto da 4 milioni di euro a stagione per prolungare il contratto, cifra che la direzione sportiva giallorossa non ritiene sostenibile in questa fase. La proposta prevede un leggero incremento rispetto ai 2 milioni percepiti attualmente, senza però superare lo scoglio dei 2,5".

E allora occhio al mercato possibile per quello che sarebbe un ghiotto parametro zero. Il quotidiano romano fa i nomi di Juve, Newcastle, Fulham e Stoccarda. Nei giorni scorsi, si era parlato anche di Inter. "Il suo agente, Fazil Özdemir, già da tempo ha acceso i radar", si legge.