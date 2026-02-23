La Juventus ha chiuso il primo semestre in rosso di 2,5 milioni di euro. A renderlo noto è stato lo stesso club bianconero dopo la riunione odierna del CdA che ha approvato i conti.

“Il primo semestre dell’esercizio 2025/2026 chiude con una perdita consolidata di € 2,5 milioni, con una variazione di € 19,4 milioni rispetto al risultato positivo di € 16,9 milioni consuntivato nel primo semestre dell’esercizio precedente - si legge -. Il risultato beneficia degli effetti positivi derivanti dalle azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate negli ultimi anni, sia nell’area Corporate sia nell’area Football, che non hanno peraltro comportato effetti sugli investimenti pianificati ai fini del raggiungimento degli obiettivi ipotizzati nel Piano Strategico sia in relazione alla competitività sportiva a livello italiano e internazionale, sia al rafforzamento del brand Juventus a livello globale. Ai fattori sopra evidenziati si aggiungono componenti di costo non ricorrenti riferibili ad accantonamenti per gli oneri connessi all’esonero dell’Head Coach della Prima Squadra maschile e relativo staff, avvenuto a ottobre 2025”.