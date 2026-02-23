Ora è ufficiale. Marco Baroni non è più l'allenatore del Torino. Ad annunciarlo è stato lo stesso club granata, fatale la sconfitta per 3-0 contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato.

"Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera", si legge nella nota ufficiale.

L'erede di Baroni è Roberto D'Aversa. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026", si legge nel secondo comunicato ufficiale.