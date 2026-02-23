Una mano tesa a Cristian Chivu e ai suoi propositi di rimonta di domani sera contro il Bodo/Glimt in Champions League arriva dall'ex tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. Intercettato dall'emittente norvegese TV2 ad Anteselva, dove ha assistito alle gare di biathlon dei Giochi invernali di Milano-Cortina, Klopp ha in primo luogo esaltato il cammino Champions degli scandinavi: "Quello che sta facendo il Bodo è... wow! Non potrebbe essere più incredibile. Nessuno pensava che sarebbero prima arrivati alla fase a gironi, poi che li avrebbero superati e ora possono andare agli ottavi. Pazzesco".

Klopp, però, manda un monito al Bodo che suona altresì come un messaggio positivo per l'Inter: "Ora hanno una grande occasione, ma una volta con il Liverpool abbiamo vinto una partita in casa per 5-2. Erano tempi diversi, con la regola dei gol in trasferta, ma alla fine siamo stati eliminati. Quindi non è ancora finita, ma la posizione in cui si trovano è fantastica. Il loro calcio è buono, ma lo è di più il progetto. Hanno fiducia, sanno che in ogni occasione possono dire la loro. Vedremo dove arriveranno".