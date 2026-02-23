Senza il capitano Lautaro Martinez - infortunatosi all'andata - a reggere l'attacco dell'Inter di Cristian Chivu nella partita di ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt dovrebbe essere affidato, così come avvenuto a Lecce, a Marcus Thuram e Pio Esposito: un gol di entrambi si gioca a 1,80, come quello di Yoan Bonny, la prima alternativa nel reparto avanzato.

Henrikh Mkhitaryan - tornato al gol a Lecce - a segno vale 4,50 volte la posta puntata, Nei norvegesi, il marcatore più probabile è Kasper Hogh, offerto a 3,75; Jens Petter Hauge e Sondre Fet, invece, sono fissati rispettivamente a 6 e 9.