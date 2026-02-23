L'Inter Under 18 di Simone Fautario si è imposta con un secco 4-0 ai danni dell'Hellas Verona valida per la ventiquattresima giornata di campionato. I nerazzurri si sono scatenati nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo a reti bianche: al 55′ Carrara sblocca il match, al 61′ arriva il raddoppio con D’Agostino; il tris arriva al 65′ con Limido, infine nelle ultime battute di gioco Sorino fissa il punteggio sul 4-0. A seguito di questo successo, i nerazzurri salgono in classifica a 49 punti e mantengono la vetta della classifica con tre lunghezze di vantaggio sulla Roma.