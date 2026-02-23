Dopo il risultato dell'andata, domani contro il Bodo è una rimonta possibile? A rispondere è Federico Dimarco che a Sky Sport dice sicuro: "Siamo l’Inter, abbiamo il dovere di provarci. Ovviamente affrontiamo un avversario forte che ha dei valori ed è molto organizzata perché non vinci a caso con il Manchester City e l’Inter. Dobbiamo preparare la partita nel migliore dei modi".

Quali sono state le difficoltà dell’andata e quali saranno quelle di domani?

"Il campo comunque ha influito, ma non cerchiamo alibi. Dovremo fare una partita offensiva perché dobbiamo recuperare i gol di svantaggio però sappiamo che tutte le partite sono difficili in Champions, soprattutto contro squadre così".

Quanto ci tenete a proseguire quindi a vincere domani?

"Tanto perché la Champions League è una competizione di prestigio importantissimo quindi abbiamo l’obbligo di provarci".

Il weekend ha detto che l’Inter in campionato + a +10. A fine dell’anno scorso te lo saresti aspettato?

"Onestamente no (ride, ndr). Se ripenso a quello che abbiamo passato l’anno scorso… Ne siamo usciti da grande squadra col lavoro nostro e quello del mister e del suo staff. Non è da tutti, era un momento di grande difficoltà, almeno parlo per me stesso. Sono contento perché questo gruppo si merita tanto, e poi c’è da dire che quest’estate tante squadre si sono rinforzate e puntano a vincere come noi".

Lo sentite più vicino questo scudetto?

"Ma siamo a febbraio, mancano 12 partite e non ci sentiamo nulla più vicino. Ci sono tanti punti di distacco, dieci? Ma mancano anche tante partite".

È il miglior periodo della tua carriera?

"Questo non lo so. So solo che è frutto del lavoro che ho fatto e di ciò che ho vissuto nel bene o nel male in questi anni. Chi non sarebbe contento? Però se gli assist portano a un risultato di squadra sono felice, altrimenti conta poco".

Scudetto, Champions o qualificazione al Mondiale?

"Fammene scegliere almeno due: scudetto e qualificazione al mondiale".