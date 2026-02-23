Basta un gol di Kean dopo pochi minuti alla Fiorentina per battere il Pisa e guadagnare tre punti pesantissimi in zona salvezza. La squadra di Vanoli, grazie a questa vittoria, lascia infatti la zona retrocessione, seppure ancora a pari punti con Lecce e Cremonese a quota 24 punti. Resta complicata la situazione del Pisa, in fondo alla classifica con il Verona a quota 15 punti.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 23 febbraio 2026 alle 20:41
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Print