Fattore corner, fattore palle inattive, fattore Federico Dimarco. Sono state quindici le reti messe a segno dall'Inter provenienti da palla inattiva, così come sono 15 gli assist in Serie A in questa stagione dell'esterno ex Verona. Un dato superlativo, considerando la posizione nella quale Dimarco gioca. Quel che sorprende di Dimash è, inoltre, la grande capacità in fase difensiva nel recupero del pallone. Anche ieri ha interrotto un'azione potenzialmente pericolosa per i nerazzurri, ripartendo con istanza immediata.

Dai 60 minuti che molto spesso Inzaghi gli concedeva (prima della sostituzione) al fattore decisivo dello sviluppo offensivo nerazzurro. C'è un'Inter con Dimarco e c’è un’Inter senza Dimarco. Ormai tutti ne sono consapevoli dalle parti di Appiano Gentile. E lui ha lavorato alacremente per riscattare la scorsa parte finale di tagione.