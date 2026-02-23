Nel corso della puntata di ieri di Pressing si è parlato a lungo degli episodi arbitrali di Atalanta-Napoli e della scelta del ds partenopeo Manna di presentarsi alla stampa al posto di Conte.

"Il problema è giudicare quello che fanno gli altri, non quello che fa lui. In questo momento è condivisibile che lo faccia, ma è stato lui a parlare di un'altra società quando ha giocato contro l'Inter, non gli altri a parlare di Conte", ha commentato in studio Emiliano Viviano, riferendosi al post-partita di Napoli-Inter di quest'anno in cui il tecnico si espresse così:

“L’Inter appena può manda Marotta e gli altri dirigenti, qui a Napoli vengo io. Una squadra deve fare le corrette valutazioni e capire perché ha perso, facendo così crei alibi a giocatori e allenatore. Io non lo avrei permesso, ora Marotta è presidente ma che debba venire lui a fare queste considerazioni… Lo dico con tutto il rispetto per il direttore: lasci le cose a chi ha partecipato alla partita, perché così sminuisce anche l’allenatore. Io mi sono sempre difeso da solo, fare queste difese d’ufficio… Ma va bene così”.