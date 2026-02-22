Con il successo sul campo del Lecce, l’Inter di Chivu ha conquistato la nona vittoria consecutiva in trasferta in Serie A: nella sua storia ha fatto meglio solo una volta, con una striscia di 11 successi tra ottobre 2006 e marzo 2007.

Il Lecce da ieri è diventato anche l’avversario contro cui l’Inter vanta la più lunga serie aperta di clean sheet consecutivi in Serie A: 7 gare senza subire gol. Per i salentini si tratta inoltre dell’ottava sconfitta di fila contro i nerazzurri nella competizione, nuovo record negativo contro una singola avversaria.

Nonostante un primo tempo chiuso senza reti, con ben 14 conclusioni tentate senza trovare il gol — dato che non si registrava in una prima frazione di Serie A dal marzo 2023 — l’Inter conferma la propria solidità difensiva lontano da casa: solo una squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata nei primi tempi in trasferta in questo campionato.