Dopo le imprese contro Manchester City, Atletico Madrid e Inter, è indubbiamente il Bodo/Glimt la formazione del momento in Champions League. E proprio alla compagine norvegese è dedicato il servizio principale della nuova puntata del magazine della UEFA 'The UCL Show' con le parole del capitano Patrik Berg, erede di una lunghissima stirpe di rappresentanti del Bodo che include il padre, il nonno e due suoi zii: "Fa paura affrontare una squadra che non ha nulla da perdere. Siamo una squadra che paura non ne ha, dai giocatori allo staff tecnico. Non sappiamo mai con precisione a cosa andiamo incontro e a volte questo può essere un vantaggio, l'essere un po' incoscienti e un po' ingenui in certe situazioni. Il mister è stato cruciale nei nostri successi recenti, è arrivato qui ed ha iniziato subito a sistemare le cose come nessuno aveva mai osato fare prima di adesso. Ci ha spinti tutti verso una direzione comune, che abbiamo portato nei nostri cuori e vissuto sin da quel momento".