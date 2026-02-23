Nel corso della sua storia, solo una squadra norvegese ha avuto la meglio di una sfidante italiana in cinque doppi confronti nelle Coppe europee. Si tratta proprio del Bodø/Glimt, capace nella passata stagione di eliminare la Lazio ai rigori raggiungendo le semifinali di Europa League.

Domani sera, a San Siro, Patrick Berg e compagni puntano a diventare la prima formazione norvegese in assoluto a vincere una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League. Il Rosenborg, infatti, raggiunse il traguardo dei quarti di finale nel 1996/97, ma qualificandosi direttamente dalla fase a gironi. 

Sezione: Stats / Data: Lun 23 febbraio 2026 alle 21:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
