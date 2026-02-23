Servirà una partita al limite della perfezione all'Inter, per rimontare il Bodo/Glimt e assicurarsi l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Senza Lautaro Martinez ma con almeno tre spunti per essere positivi, come si legge oggi su Tuttosport: San Siro, Chivu e Dimarco.

Le rimonte storiche sono passate spesso dal Meazza. Ne vengono citate alcune sul quotidiano: con l'Aston Villa nella Coppa Uefa '90/'91, con lo Strasburgo per la Uefa '97/'98, ancora più indietro nel tempo in Coppa dei Campioni con il 3-0 al Liverpool del '64/'65.

Quindi il fattore Chivu: era in campo quando l'Inter vinse l'ultima Champions League e nell'ultima "eurorimonta" contro il Bayern Monaco nel 2011, da 1-0 al Meazza a 3-2 in Germania con rete di Pandev nel finale. Ultimo ma non ultimo, Federico Dimarco, rimasto in panchina 90' in Norvegia, ma domani in campo. Un gol e otto assist nelle ultime cinque partite in Serie A: deve sfruttare il magic moment.