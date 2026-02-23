Dopo aver superato il Colonia per 3-1 nei sedicesimi di finale al termine di una particola spettacolare, l'Inter Primavera di Benito Carbone affronterà il Betis negli ottavi di finale della UEFA Youth League 2025-2026.

La qualificazione verrà decisa in gara secca domani a Milano, il fischio d'inizio è fissato alle 14. Il match, in programma al KONAMI Football Centre, verrà trasmesso in diretta su Inter TV, inter.it e sull'app ufficiale del Club. Diretta testuale su FcInterNews.it.

Lun 23 febbraio 2026
Raffaele Caruso
