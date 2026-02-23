Sarà il Genoa di Daniele De Rossi il prossimo avversario dell'Inter in campionato. Il match è in programma sabato sera a San Siro. La squadra rossoblu è tornata a lavorare dopo la vittoria per 3-0 contro il Torino nell'ultimo turno di campionato. Da valutare le condizioni di Norton-Cuffy nei prossimi giorni: l'esterno inglese è uscito nel secondo tempo per infortunio, dopo aver trovato la rete dell'1-0.

"La squadra si è ritrovata al centro sportivo Signorini, per tornare in attività e approfondire l’analisi della situazione - si legge sul sito del Grifone -. Al netto dei trattamenti rigeneranti a cui sono stati sottoposti gli elementi con maggior minutaggio, una parte del gruppo è stata invece impegnata in circuiti di potenziamento e prevenzione, prima di una serie di esercitazioni e partitelle a tema e campo ridotto, con la partecipazione di quattro ragazzi della Primavera. Da monitorare nei prossimi giorni le condizioni di Norton-Cuffy e Otoa".