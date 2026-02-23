In occasione dell’incontro di calcio di serie A tra Inter e Genoa, in programma sabato 28 febbraio 2026 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, il prefetto Claudio Sgaraglia, con proprio provvedimento, ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Genova.

La decisione è stata presa in adesione alla determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del 17 febbraio scorso, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica.