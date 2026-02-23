"Benjamin Pavard è un rebus da risolvere. Non solo per il Marsiglia, ma soprattutto per l'Inter", come si legge sulla Gazzetta dello Sport che solleva il problema Benji, il difensore arrivato con tantissimo entusiasmo e volato l'estate scorsa con un'operazione last minute in Francia. Un ritorno a casa che riparte dal Marsiglia, club che però - come fa sapere la Rosea - potrebbe già lasciare, tornando nella posizione di partenza: l'Inter.

Il motivo è semplice: il riscatto di Pavard da parte del Marsiglia, fissato a circa 15 mln, "è tutt'altro che scontato", specie considerando l'ultimo periodo vissuto dall'ex nerazzurro, entrato pure nel mirino dei tifosi francesi. A deludere in Provenza non è stato il suo rendimento, ma "non sta rispettando le aspettative" e non a caso qualora De Zerbi fosse rimasto, il riscatto di "Benji (l'ex) interista" sarebbe sicuramente saltato. "Ma l'addio del tecnico bresciano potrebbe riaccendere la speranza nerazzurra che l'operazione possa comunque andare in porto. La certezza, però, resta una: anche in caso di mancato acquisto a titolo definitivo da parte del Marsiglia, l'Inter rimetterebbe Pavard immediatamente sul mercato".