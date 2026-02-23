"Il livello personale conta relativamente. Se fare assist o fare gol porta risultati alla squadra bene, se sono fini a se stessi non me ne importa nulla", ha detto Federico Dimarco a Inter TV, dove è stato chiamato a rispondere sulla soddisfacente stagione fatta fino a questo momento. "Domani sappiamo di dover fare una gara offensiva per cercare di recuperare i gol" ha continuato prima di rispondere sulle aspettative di domani.

Che gara ti aspetti, visto che avrete il tifo dalla vostra parte?

"Sicuramente sarà diverso dall'andata. La maggior parte del tempo dovremo fare una gara molto offensiva e dovremo stare attenti alle ripartenze che possiamo subire e che questa squadra ha mostrato di poter fare in questa Champions".