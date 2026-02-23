In estate ci saranno tanti movimenti di mercato tra le big. Il Mondiale aprirà un valzer interessante di pedine? Presto per dirlo, ma qualche cambiamento ci sarà anche in casa Inter. Secondo Sky Sport, la dirigenza nerazzurra potrebbe effettuare un intervento importante durante la sessione estiva. Anzitutto tra i pali, dove arriverà un nuovo portiere per sostituire Yann Sommer. Ma non solo: l'obiettivo è quello di rinforzare il reparto arretrato con un tassello importante e i nomi caldi sono quelli di Muharemovic del Sassuolo e Solet dell'Udinese.