Henrikh Mkhitaryan è entrato dalla panchina e ha sbloccato la sfida contro il Lecce, segnando una rete pesantissima. L'armeno è tornato al gol in trasferta in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2022.

Dal suo debutto nel campionato italiano (2019/20), il centrocampista nerazzuro ha collezionato 35 gol e 35 assist: nello stesso periodo solo altri tre giocatori hanno raggiunto almeno entrambe queste cifre.