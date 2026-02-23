Nella sua moviola per Pressing, Graziano Cesari pone l'accento su una serie di comportamenti avvenuti nel fine settimana dopo le polemiche su Bastoni per l'ultimo Inter-Juventus. "Quello di Cheddira a Lecce è un comportamento non regolamentare. De Vrij prende il pallone, Cheddira si rotola per terra e Manganiello ammonisce il centrale dell'Inter. De Vrij lo dice: 'Non lo tocco mai'. Gli tocca la spalla, dopodiché le mani sul viso sono quasi un imperativo. Non si fa così".

"Anche Leao a Milano: cade per terra appena toccato da Keita e poi lo stesso Leao sfiora Troilo e l'altro cade per terra. Qui hanno simulato in due. Sono atteggiamenti che mettono in difficoltà arbitro, designatore, osservatore arbitrale, il pubblico che poi si scatena".