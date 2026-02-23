Christian Brocchi, dagli studi di Dazn, commenta la situazione in casa Inter guardando soprattutto ad alcuni singoli a disposizione di Chivu.

Dimarco.

"In questo momento Dimarco è devastante, non lo fermi mai. Gli ho visto fare anche delle chiusure difensive a cui non ero abituato. Ci ha sempre preso l'occhio dalla metà campo in su, invece gli ho visto fare chiusure dietro il centrale di difesa".

Bastoni.

"Penso che Bastoni abbia fatto un'ammissione di colpa abbastanza chiara e pulita. Non lo giustifico, ha sbagliato nel gesto, ma essendo stato calciatore in partite nelle quali l'adrenalina ti chiudeva veramente tutto, se non le hai mai giocate non puoi capire. E' giusto prosegua, ha fatto una prestazione maiuscola col Lecce dimostrando grande professionalità e andando sopra ogni cosa".

Thuram.

"Stiamo parlando di un grande attaccante, che si è mosso bene e sta facendo molto bene, però ci ha abituato a un livello talmente alto che adesso tutti ci aspettiamo sia a quella maniera e magari a quel livello non sempre ci può stare. Pur essendo un grandissimo attaccante".