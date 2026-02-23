Dopo le parole di ieri nell'immediato post-partitta di Bergamo del direttore sportivo Giovanni Manna, arriva anche lo sfogo via social di Nikita Contini, terzo portiere del Napoli. Che dal proprio profilo Instagram esprime tutta la sua amarezza per la deriva presa dal calcio di oggi, rimpiange i tempi in cui il calcio era fatto di "botte e contrasti veri", ma anche di "insulti ed entrate vere", con i tifosi che potevano seguire ovunque la propria squadra.

Per chiudere il suo discorso, Contini usa anche il napoletano per definire il calcio di oggi una "pagliacciata", quando invece dovrebbe essere "una cosa seria, altrimenti meglio che ci diamo al ballo".

Sezione: News / Data: Lun 23 febbraio 2026 alle 14:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
