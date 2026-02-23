Sarà l'Inter migliore possibile, almeno sulla carta, quella che domani scenderà in campo a San Siro con l'obiettivo di ribaltare il 3-1 dell'andata contro il Bodo/Glimt per accedere agli ottavi di finale di Champions League. Senza l'infortunato Lautaro Martinez, sarà Francesco Pio Esposito a fare coppia con Marcus Thuram, esattamente come successo a Lecce sabato scorso. In difesa, dal 1' torna Manuel Akanji a guidare il terzetto davanti a Yann Sommer completato da Yann Bisseck e Alessandro Bastoni. In mezzo, le chiavi del centrocampo, alla luce dell'assenza di Hakan Calhanoglu, saranno ancora nelle mani di Piotr Zielinski, a cui lati agiranno Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, decisivo dalla panchina nel match del Via del Mare. Sulle fasce nessuna sorpresa: a sinistra ci sarà l'uomo più in forma, Federico Dimarco, mentre a destra Cristian Chivu rinnova la sua fiducia a Luis Henrique nella serata in cui Denzel Dumfries tornerà a disposizione dopo tre mesi ai box. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER: (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.