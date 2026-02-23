Se nel match valido per il ritorno di playoff contro il Bodo Glimt Lautaro Martinez sarà il grande assente della serata, il tempismo rende un sorriso a Cristian Chivu. Secondo le ultimissime novità svelate da Sky Sport, per la sfida di domani l'Inter ritroverà Denzel Dumfries. L'olandese, che oggi ha svolto il secondo allenamento in gruppo (come vi raccontavamo nell'immediato post-allenamento, LEGGI QUItornerà finalmente tra i convocati del tecnico nerazzurro.

Seppur partendo ovviamente dalla panchina, l'esterno olandese torna dopo tre mesi a disposizione della squadra, regalando qualche sospiro di sollievo ad un'Inter che dovrà affrontare un tour de force, che vede in mezzo anche l'ostacolo Milan, senza il suo capitano.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 23 febbraio 2026 alle 17:33
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print