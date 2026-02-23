Il Bodo/Glimt si presenta a San Siro con un curriculum di tutto rispetto, oltre ai due gol di vantaggio su cui costruire la qualificazione nel testa a testa contro l'Inter valido per il ritorno dei playoff di Champions League. La squadra di Kjetil Knutsen, battendo i nerazzurri mercoledì scorso, dopo aver superato Manchester City, Atletico Madrid, è diventata la prima norvegese a vincere tre partite consecutive in Champions League. Competizione nella quale ha segnato due o più gol in sette delle ultime nove partite. Inoltre, il Bodo ha vinto entrambe le precedenti sfide a eliminazione diretta UEFA in cui aveva un vantaggio di due gol dopo il match d'andata.