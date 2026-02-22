Gioacchino Adamo, vice allenatore del Renate, ha commentato con soddisfazione la vittoria contro l'Inter U23. Di seguito le sue parole raccolte dai colleghi de La Gazzetta dello Sport: "Partita giocata a viso aperto, siamo stati bravi a sfruttare tutte le occasioni. Nel secondo tempo siamo entrati molli, ma ci siamo ripresi alla grande. I playoff? Certo che ci crediamo".