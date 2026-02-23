Stavolta San Siro non sarà sold-out. Come informa la Gazzetta dello Sport, il Meazza, nel match di domani contro il Bodo Glimt, sarà riempito da 65mila spettatori in quello che si preannuncia essere un difficile tentativo di rimonta dopo l'1-3 patito in Norvegia. A meno di impennate finali.
"Restano poco più di 10mila biglietti da piazzare negli ultimi due giorni di febbre da Champions e, in questo contesto, è considerato un risultato comunque buono dal club per un paio di motivi: a differenza delle precedenti partite, in questa i seggiolini dello stadio erano da riempire per intero (la partita non era compresa in nessun tipo di abbonamento) e poi il nuovo format della Champions prevede pochissimo tempo per vendere tagliandi nell’eventualità di playoff post-girone - si legge -. Non a caso, il club nerazzurro sta mantenendo prezzi molto contenuti per un scontro diretto europeo e ben lontani dalle ultime vertigini in campionato, a partire da Inter-Juve: l’ultimo derby d’Italia è diventato la seconda partita per incassi nella storia della A con 8.587.129 euro al botteghino. Ad esempio, il terzo anello verde, settore più economico del Meazza, costa appena 14 euro".
Previsti, invece, circa 3mila tifosi del Bodo. "La squadra norvegese è atterrata ieri dopo alcuni giorni di caldo ritiro a Marbella e oggi pomeriggio si allenerà direttamente a San Siro", si legge.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
